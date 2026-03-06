Cayó banda de estafadores a corralones juninenses: operaban desde la Unidad Penitenciaria N° 16

El dueño de un comercio de la ciudad denunció que recibió un pedido de compra por parte de un cliente, pero al comunicarse con el mismo por ser un número de WhatsApp diferente, este desconoce la compra. Sin embargo, recibió vía WhatsApp la confirmación del pedido, el cual sería retirado y abonado al contado.

Tomando intervención en el caso de inmediato, detectives de la DDI Junín se contactan con el cliente, quien en declaración testimonial desconoce el pedido realizado a ese comercio como a otros corralones de la ciudad, refiriendo no ser él quien hizo contacto con las empresas.

A raíz de tareas investigativas y de campo, establecen que dicha comunicación resulta ser por parte de un hombre actualmente detenido en UP 16 de Junín, quien bajo la identidad falsa de la víctima se encontraba realizando pedidos de materiales para la construcción en diferentes comercios. También se estableció que uno de estos comercios hizo entrega de sanitarios y griferías a un flete, bajo supuesto pedido de la víctima.

De inmediato, se realiza seguimiento del flete con los elementos antes mencionados, donde de manera encubierta y con seguimiento discreto, observan detención del vehículo en un domicilio de calle R. Libanesa. Tras recibir el encargue, se procede a la aprehensión de parte integrante de banda delictiva. Se trata de dos hombres mayores de edad, los cuales cumplían la función de reducir los elementos producto de estafas. El fiscal de intervención avala lo actuado, disponiendo la aprehensión de ambos por el delito de Estafa en tentativa y Estafa en flagrancia.

Luego de que se determinara la participación en esta banda criminal de estafadores de un sujeto actualmente detenido, quien operaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria Nº 16 de esta ciudad, quien captaba a las víctimas bajo identidad falsa por conocidos empresarios de esta ciudad, detrás de un aparato celular, se solicita orden de allanamiento otorgado por el Juzgado de Garantías en turno.

Personal de la DDI procede a dar cumplimiento al mismo procediendo dentro de celda del interno mayor de edad, tercer integrante de la banda. El mismo fue notificado por el delito de Estafa, cumpliendo con los recaudos legales.

Se secuestraron dos teléfonos celulares y los elementos de la falsa compra. En la causa intervino la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Junín.

