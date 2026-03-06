Resolución judicial por el robo a la sucursal de EDEN en Blaquier: El daño a las instalaciones no queda impune, dijo la empresa

La distribuidora EDEN informa que la Justicia dictó una resolución respecto al robo y los daños ocurridos el año pasado en la sucursal de Blaquier. Mediante una resolución judicial, el imputado debe resarcir económicamente a la empresa por los perjuicios ocasionados.

Más allá del valor de la multa, este fallo representa un precedente clave: atacar la infraestructura de un servicio esencial afecta a toda la comunidad. El resguardo de las oficinas de atención es fundamental para que los vecinos puedan realizar sus gestiones en un entorno seguro y eficiente.

Desde EDEN se destaca que este resultado fue posible gracias a la articulación con el Municipio, las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial. La empresa ratifica su política de seguimiento firme ante cualquier hecho delictivo y reafirma el compromiso de colaborar con las autoridades para resguardar la infraestructura esencial y proteger la integridad de los vecinos que concurren a las sucursales de la distribuidora.