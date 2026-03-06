Aprehendido por una estafa millonaria a un comerciante juninense

Un hombre de 54 años fue aprehendido por personal de la DDI Junín por el delito de Estafa. El sujeto, quien ya tenía antecedentes penales, utilizó un flete para llevarse mercadería de un comercio, pagando con un cheque electrónico falso.

Personal de la DDI, momentos en que se encontraba realizando tareas de campo en marco de diferentes causas, alerta fuera de un comercio de venta de muebles ubicado en la calle 12 de Octubre casi esquina Oviedo, la presencia de varias personas cargando muebles en el interior de camioneta marca Ford F100 (flete), identificando a uno de ellos, quien era conocido por los efectivos por poseer antecedentes penales bajo la modalidad de estafa.

Bajo un posible nuevo caso de estafa, se entrevistó al dueño del comercio, quien consultado sobre la compra realizada por el sospechoso refirió que el mismo se hace presente en el lugar y dice ser recomendado por otra empresa de esta ciudad. En compañía de un “fletero”, realiza la operación de la compra de una mesa de madera, seis sillas, un buda de yeso y un espejo con marco de madera, los cuales paga mediante cheque electrónico por el monto de $1.464.000.

Asimismo, el sospechoso refiere que por error envió otro cheque electrónico de la misma cuenta por un valor de $780,000, alegando que lo dejara y que después compraría otros elementos en otro lugar y pasaba número de cuenta para que estos reenvíen dicho cheque.

Acto seguido, y ante la posibilidad que dicho comercio resultara víctima de una estafa, el denunciante mantiene comunicación con el “comprador”, refiriendo que le llevara las cosas y que cuando ingresara el pago se las dejaba retirar, recibiendo una dirección para ir a retirar la mercadería, donde tras dirigirse comprueba que era inexistente.

Alertando maniobra delictual, personal de la DDI da intervención inmediata de lo sucedido a la Fiscalía en turno UFIJ 8 del Departamento Judicial de Junín, quien dispone inicio de actuaciones bajo caratula Estafa, para realizar tareas con fines de dar con los bienes sustraídos.

A raíz tareas investigativas, declaraciones testimoniales y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se establece la autoría de dicha maniobra delictual por parte del sujeto conocido por cometer delitos bajo modalidad de estafa en Junín y la zona, quien utilizando un flete se hace llevar las cosas compradas con cheques electrónicos “falsos” a un domicilio en la zona de la Laguna de Gómez.

Establecido el lugar de ocultamiento de los elementos sustraídos, se ordena la realización de allanamiento de urgencia en el lugar y se procede a la aprehensión del autor del hecho. Se secuestraron los elementos sustraídos.

Fuente y foto laverdad