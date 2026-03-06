Comercio e Industria realizará la segunda edición de “Mujeres Huella”

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), con motivo del Mes de la Mujer, realizará la segunda edición de “Mujeres Huella”, un evento cuyo fin es reconocer a mujeres que con su labor y compromiso dejan una huella imborrable en Junín.

Marianela Mucciolo, presidenta de la SCIJ, explicó: “Como el año pasado, el objetivo de la iniciativa es visibilizar mujeres que con su dirigencia generan un impacto positivo en la ciudad. Las postuladas también serán propuestas por la comunidad”.

“Una vez que tengamos el listado de mujeres postuladas, la elección de las Mujeres Huella 2026 tendrá lugar en abril y el jurado estará compuesto por las dirigentes de la Cámara y las Mujeres Huella 2025”, concluyó Mucciolo.

La postulación de las “Mujeres Huella 2026” es abierta a la comunidad y para participar hay que completar el siguiente formulario: https://cutt.ly/PtRI759U La fecha límite para enviar la postulación es el 27 de marzo inclusive.

Acompañan el Gobierno de Junín, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

Para más información, 2364-718221 o gerencia@scij.com.ar