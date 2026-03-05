Confirmaron la fecha del cierre del Banco Hipotecario sucursal Junín

El Banco Hipotecario confirmó el cierre de la sucursal Junín, ubicada en avenida Arias y Saénz Peña e informó que la cartera de clientes, unos 5000 podrán continuar con todos los trámites, pero de manera virtual, y aquellos que deseen o necesiten realizar algún trámite presencial, deberán trasladarse a la sucursal más cercana, que será la de San Nicolás, a unos 160 kilómetros de Junín.

“Queremos contarte que a partir del 15/05/2026 nuestra sucursal JUNÍN dejará de estar operativa“, expresa el mensaje del Banco, que agrega: “¡No te preocupes, no tenés que hacer nada! Podés continuar operando con normalidad con tus cuentas y tarjetas desde App BH y Home Banking” posteó la entidad en redes sociales.

El cierre no solo impacta en nuestra ciudad, ya que el banco posee una cartera de clientes de Junín, pero también de Chacabuco, Rojas, Lincoln, y varias localidades cercanas, por lo que el perjuicio abarca a toda la región.

Según el banco, los cambios y el impacto para los usuarios será 'mínimo, ya que los clientes conservarán su número de cuenta, CBU y alias y a modo de compensación, la entidad otorgará una bonificación de tres meses en el costo del mantenimiento de cuenta, a modo de compensación por el trastorno originado.

De este modo, Junín se suma al cierre de otras sucursales que ya bajaron sus persianas, como las que funcionaban en Pergamino, San Rafael y otras en distintos puntos del sur del país.