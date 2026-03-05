La verdad sobre El Palacio de la Papa Frita: "Proximamente estaremos anunciando"

El susto duró poco para los amantes de la buena gastronomía porteña. Luego de que la histórica sucursal de la avenida Corrientes al 1600 amaneciera tapiada y encendiera todas las alarmas sobre un posible cierre definitivo, la historia de El Palacio de la Papa Frita dio un giro.

Lejos de una quiebra o una despedida, el restaurante fundado en 1952 se encuentra en pleno proceso de expansión. Según la información exclusiva a la que minutouno.com accedió, los dueños confirmaron que el cierre del viejo establecimiento responde netamente a una reubicación estratégica en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, la empresa llevó tranquilidad a sus fieles clientes bajo el lema: "Seguimos creciendo".

Dónde estará el nuevo ,local de El Palacio de la Papa Frita

En el mismo posteo, el mítico restaurante anunció cuáles serán las coordenadas de su flamante hogar. "¡Nos mudamos para seguir creciendo! Muy pronto estaremos recibiéndolos en nuestra nueva casa en Paraná 350, entre Avenida Corrientes y Sarmiento", detallaron desde la firma.

El texto oficial despejó cualquier tipo de duda sobre el futuro de la marca y de sus empleados: "Para nosotros es una enorme emoción continuar compartiendo con ustedes lo que venimos haciendo con pasión desde 1952: brindar momentos inolvidables alrededor de nuestra mesa".

A su vez, adelantaron que "próximamente" estarán anunciando todos los detalles de lo que será "nuestra gran inauguración".

Para calmar la ansiedad de los comensales que ya consultan por las tradicionales papas soufflé, el restaurante ratificó que mantendrá "el sabor de siempre".

