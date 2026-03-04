Bozzano cargó contra el "Intendente Influencer": "Junín se está quedando muy atrás"

Luego de la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Junín, celebrada este miércoles 4 de marzo de 2026, donde el intendente interino, Juan Fiorini, pronunció su primer discurso inaugural, la concejal de Fuerza Patria lanzó duras críticas a la gestión del ejecutivo municipal, denunciando una ciudad "detenida" por la falta de planificación estructural y una creciente brecha entre el centro y los barrios.

En un duro descargo en las redes sociales, la concejal Clara Bozzano expresó su preocupación por el estado actual de Junín, calificando la gestión local como una administración de "parches" que ha privilegiado la imagen en redes sociales por sobre las soluciones de fondo. Bajo el irónico mote de “Intendente influencer”, Bozzano aseguró que la ciudad ha perdido el liderazgo regional que supo ostentar.

El diagnóstico de la "desidia"

Para la edil, el deterioro de la ciudad no es una cuestión de percepción, sino una realidad tangible que afecta el orgullo de los juninenses. Entre los puntos más críticos de su reclamo, destacó:

Infraestructura en pausa: Denunció la falta de mantenimiento integral en las calles, señalando que las obras actuales no responden a un plan de largo plazo.

Inseguridad creciente: Manifestó que la "tranquilidad perdida" es hoy la mayor preocupación de los vecinos.

Brecha en servicios básicos: Criticó la desigualdad entre el "Junín que se ve" (el centro) y los barrios, donde las necesidades básicas siguen siendo "promesas electorales".

Caos en el tránsito: Apuntó a un crecimiento urbano sin planificación, lo que ha derivado en una ciudad que "no se pensó" para su actual dimensión.

Un modelo de "parches" tras 10 años de gestión

Bozzano fue tajante al señalar que, tras más de una década de la misma gestión, los problemas actuales son la consecuencia directa de administrar el día a día sin visión estructural. "Cuando te limitás a poner parches, el motor de la ciudad termina por detenerse", sentenció la concejal.