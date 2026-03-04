Otra vez Marabel

Junior Marabel volvió a marcar un gol (de penal) que le valió un triunfo a Sarmiento. El Verde venció a Estudiantes de Río Cuarto con el cuarto tanto en el certamen del delantero y dejó atrás una racha de tres derrotas consecutivas. El encuentro se jugó en el Estadio Eva Perón y correspondió a la octava jornada de la Zona B del Torneo Apertura.

Para intentar cambiar el mal presente de los resultados, Sava introdujo seis variantes (Santamaría, Arturia, Díaz, García, Martínez y Gómez por Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Arismendi, Villalba Salle y Churín) y modificó el sistema que fue 4-3-3 con el detalle que Gómez se ubicó de extremo izquierdo como punto de partida con la intención, por sus características, de participar del circuito de juego del mediocampo.

Enfrente, Delfino no contó con Mateo Bajamich e ideó un 4-1-4-1 variando al 4-4-2 pero lo que prevaleció en el inicio fue la decisión del Verde de llevarse por delante a su rival. Contrera fue el más activo e incisivo y desbordó dos veces por derecha pero primero Lastra despejó a medias y luego Romero le sacó el tiro a Gómez, delante del arco.

El premio llegó en la tercera. Otra vez el centro fue de Contrera, Antonini toco la pelota con el brazo y tras la revisión en el VAR, Loustau cobró el penal que minutos más tarde Marabel transformó en gol con un remate cruzado.

La ventaja no cambió el trámite del partido y el local continuó jugando en campo contrario, aunque lo que había sido virtud se convirtió en decisiones apresuradas y el vértigo terminó ganándole a la pausa en los momentos en los que hay que levantar la cabeza. Sarmiento llegaba con cierta facilidad por las bandas pero la jugada no prosperaba y el León mejoró con las intervenciones de Alanís, que primero no encontró socio, pero después Delfino lo ubicó contra la banda derecha (Talpone pasó al centro) y en ese sector gestó las aproximacione del visitante. Las más claras fueron un remate del ex Sarmiento y una habilitación para Garnerone que definió junto al palo que custodiaba Burrai.

En ese contexto y después de un tiro peligroso de Gómez, lo mejor que le pudo pasar al conjunto de Sava fue que terminara el primer tiempo porque los de Río Cuarto dispusieron de tres tiros de esquina consecutivo y en la última González encontró el rebote en el borde del área y sacó el disparo que Burrai rechazó con las manos arrojándose junto al palo derecho.

Para el segundo tiempo, Delfino metió tres cambios y definió el 4-2-3-1 con Rosané en el eje junto a Romero y González detrás de Ábila, mientras que Seyral ingresó por Arturia, quien había quedado al borde de la roja en el primero.

El Verde no se pareció en nada al del comienzo del partido porque dividió la pelota y Estudiantes llegó nuevamente con Alanís, tras una transición rápida, pero el remate salió desvidado.

Sava probó con las variantes pero no logró revertir el momento del juego y el Flaco fue otra vez el encargado de llegar por derecha para mandar el centro pasado pero a la definición de Wanchope le faltó fuerza para superar a Burrai que se quedó con el tiro y más tarde Rosané remató desviado desde el borde del área.

Para los últimos quince el visitante apostó al doble nueve con Ferreira y el técnico de los juninenses recurrió a Churín que junto con Salle le dieron esporádicamente lo que necesitaba el equipo: sostener la pelota para que la defensa se posicione en otro sector. Así, en el descuento, el Verde terminó el partido como lo comenzó. Una gran jugada por derecha que tuvo como eje a Zabala, que tiró paredes con los que fue encontrando en el camino (Churín, Santamaría, Martínez) hasta terminar habilitando a Contrera. El delantero definió sin ángulo y el arquero desvió la pelota que salió junto al palo opuesto.

Síntesis:

Sarmiento 1: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Amonestados: 29’ Arturia. 69′ Insaurralde. 75′ Salle. 93′ Contrera.

Goles: 11′ Marabel (P).

Cambios: 45’ Agustín Seyral por Arturia. 59′ Santiago Salle por Gómez. 65′ Yair Arismendi y Diego Churín por Díaz y Marabel. 90′ Carlos Villalba por Zabala.

Estudiantes (RC) 0: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Tomás González, Nicolás Talpone, Mauro Valiente, Gabriel Alanís; y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.

Amonestados: 48′ Valenti. 85′ González.

Goles:

Cambios: 45’ Facundo Cobos, Siro Rosané y Ramón Ábila por Ostchega, Garnerone y Talpone. 69′ Raúl Lozano por Antonini. 77′ Javier Ferreira por Romero.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Estadio: Eva Perón.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.