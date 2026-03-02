El Colegio Marianista de Junín aclaró que no autorizó la filmación difundida por Fiorini

Desde el Colegio Marianista de Junín emitieron un comunicado en el que aclararon que la institución no autorizó ni avaló la filmación realizada en la puerta del establecimiento y difundida públicamente en el marco del paro docente.

“Como Institución educativa pública de gestión privada queremos dejar expresamente aclarado que el Colegio no autorizó, avaló ni promovió la filmación realizada en la puerta del establecimiento en el día de hoy”, señalaron.

En el texto, la comunidad educativa remarcó que el derecho de huelga es un derecho constitucional “absolutamente legal y legítimo”, y sostuvo que merece respeto cuando los reclamos que lo motivan son legítimos, “como ocurre en este caso”.

Asimismo, destacaron que dentro de la institución se respeta la libertad de cada trabajador de adherir o no a una medida de fuerza, y advirtieron que esa decisión individual “no puede ser utilizada con fines políticos o comunicacionales”.

Por otra parte, manifestaron su preocupación por la difusión de imágenes tomadas en el exterior del establecimiento en las que podrían observarse alumnos menores de edad, sin autorización institucional ni de sus familias.

Finalmente, reafirmaron el perfil institucional del colegio y su compromiso con la comunidad: “Nuestro compromiso es con la educación, el respeto institucional y la convivencia democrática, valores que procuramos transmitir cada día a nuestros estudiantes”.

El pronunciamiento se conoció luego de que el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, compartiera imágenes del establecimiento en el marco del debate público generado por la medida de fuerza docente.