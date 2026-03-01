El importante cambio de Cuenta DNI de Banco Provincia para los descuentos en carnicerías y comercios de barrio

Cuenta DNI de Banco Provincia( BAPRO) arrancó marzo con un cambio clave en sus descuentos: la promoción en locales de cercanía, que incluye carnicerías, se extiende a cinco días y mantiene un tope semanal de $5.000 para potenciar el ahorro entre usuarios bonaerenses.

Durante el tercer mes del año, la aplicación suma más jornadas para utilizar el 20% de descuento en negocios de cercanía, ahora vigente de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y se alcanza con $25.000 en consumos.

La medida busca que más personas puedan organizar sus compras y llegar al máximo de devolución semanal, especialmente en rubros clave como carnicerías, granjas y pescaderías, incluidos dentro del beneficio.

Más días y tope semanal con Cuenta DNI

Además de esta modificación, continúan las promociones en gastronomía, con un 25% de ahorro los sábados y domingos y un tope de $8.000 por semana y por persona.

También sigue el beneficio en locales Full YPF adheridos, con 25% de descuento los fines de semana y tope de $8.000 semanales, sin incluir combustibles.

En supermercados hay rebajas en distintas cadenas durante los siete días de la semana, mientras que en ferias y mercados bonaerenses el descuento es del 40% todos los días, con tope de $6.000 semanal. El mismo porcentaje rige en comercios adheridos de universidades bonaerenses.

A su vez, las librerías ofrecen 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro, acumulable con la promo de cercanía. En farmacias y perfumerías el ahorro es del 10% los miércoles y jueves, también sin tope y acumulable.

La agenda completa de beneficios puede consultarse en la web del BAPRO y en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de la entidad.