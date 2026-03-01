Realizarán un operativo de Documentación de la Provincia de Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevará adelante un operativo de documentación con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a distintos trámites registrales y garantizar el derecho a la identidad. La iniciativa permitirá gestionar documentación personal de manera ágil y cercana, sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.

Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar trámites como la renovación y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI), cambios de domicilio, reposición por pérdida o robo, y otros procedimientos administrativos vinculados a la identificación personal. Además, desde la organización destacaron que estos operativos buscan acercar el Estado a la comunidad y brindar respuestas a sectores que enfrentan dificultades para acceder a estos servicios.

Datos

Jueves 5/3

Sociedad de Fomento José Hernández (Apolidoro 379)

De 10 hs a 15 hs.

Turnos al WhatsApp: 236 445-3302 // 236 432-0706