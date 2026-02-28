Fuerte crecimiento de narcokioscos en Junín

Una serie de allanamientos ejecutados la noche del pasado jueves 26 de febrero logró desarticular dos puntos clave de comercialización de estupefacientes en la ciudad. El operativo, llevado adelante por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, tuvo como escenarios los barrios Prado Español y Fonavi 117, zonas donde la policía debió realizar tareas de inteligencia encubierta debido a la «hostilidad» y la presencia de sujetos con antecedentes criminales en el terreno.

Un operativo complejo

La investigación, que llevó meses de seguimiento, contó con la dirección de la Unidad Especializada de Estupefacientes (Dr. Esteban Lopardo y Dr. Juan Pablo Cornelatti) y la UFI Nro. 4 de la Dra. Pamela Ricci. Tras el aval del Juzgado de Garantías Nro. 1, los detectives lograron reunir pruebas mediante filmaciones y seguimientos que confirmaron la venta al menudeo en ambos domicilios, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

Con el apoyo táctico del Grupo GAD, se procedió a los allanamientos simultáneos. Los resultados fueron contundentes:

Secuestro: Cocaína de máxima pureza ya fraccionada para la venta, envoltorios de marihuana, balanzas digitales, dinero en efectivo, telefonía celular y elementos de corte (recortes de nylon).

Imputados: Un hombre de 54 años y una mujer de 29 años, quienes quedaron a disposición de la justicia bajo la Ley 23.737.

El mapa del delito: Junín bajo la lupa

Este nuevo procedimiento no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia ascendente en la política de seguridad local. Con este golpe, ya suman 7 los narcokioscos desbaratados en lo que va de 2026.

La evolución de la lucha contra el comercio minorista de estupefacientes muestra una actividad sostenida por parte de las fuerzas de seguridad:

2024: 22 puntos desbaratados.

2025: 51 narcokioscos clausurados.

Total acumulado: Más de 80 centros de venta neutralizados en poco más de dos años.

El mapa de riesgo actual abarca 26 barrios de la ciudad, donde el trabajo conjunto entre las denuncias anónimas de los vecinos, la Secretaría de Seguridad del Municipio (a cargo de Mario Olmedo) y el despliegue policial ha permitido intervenir en sectores críticos. Entre los barrios con mayor registro de procedimientos desde 2024 se encuentran Almirante Brown, San Jorge, Villa del Carmen, Ricardo Rojas, Bicentenario y La Celeste, entre otros.

«La justicia y las fuerzas de seguridad continúan avanzando en el desmantelamiento de estas estructuras delictivas, consolidando un esquema de trabajo que busca erradicar el narcotráfico de cada rincón de la ciudad», concluyeron fuentes vinculadas a la investigación.

