El muncipio recibió 3 mil millones de pesos de la Tasa de Seguridad en 2025: Oposición y vecinos solicitan detalles de la ejecución

El Bloque Fuerza Patria del Honorable Concejo Deliberante de Junín y otros representantes de la sociedad civil mantendrán una reunión con funcionarios del Municipio de Junín y de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de conocer en detalle cómo se ejecutan los fondos correspondientes a la Tasa Complementaria de Seguridad.

La iniciativa surge a partir de reiterados reclamos y consultas realizadas por comerciantes, instituciones y vecinos de distintos sectores de la ciudad, quienes manifestaron preocupación tanto por la situación de inseguridad que vive Junín como por el destino de los recursos que se abonan específicamente para fortalecer las políticas de prevención del delito.

"Vemos como todos los días el delito crece en Junín, motos, bicicletas, viviendas particulares, comercios, obras en construcción. La situación nos preocupa y nos ocupa, por eso es necesario que el Municipio informe y muestre cómo utiliza el dinero de la Tasa de Seguridad, que en el año 2.025 ascendió a más de $ 3.000.000.000", explicaron los concejales.

La intención es conocer la información precisa sobre los montos recaudados en los últimos ejercicios, el nivel de ejecución presupuestaria, las inversiones realizadas, los bienes adquiridos y los criterios utilizados para la asignación de los fondos.

Desde el bloque señalaron que “la Tasa Complementaria de Seguridad fue creada con una finalidad específica que es invertir en seguridad para vivir más tranquilos y es fundamental que los vecinos sepan con claridad cómo se utilizan esos recursos y qué resultados concretos generan en materia de prevención”.

Asimismo, remarcaron que “no buscamos confrontar sino cumplir con una función institucional propia del Concejo Deliberante, que es la de controlar y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos”.

En ese sentido, indicaron que “cuando comerciantes y vecinos realizan un aporte económico destinado a mejorar la seguridad, el Estado municipal tiene la responsabilidad de informar de manera clara, periódica y accesible cuál es el destino de esos recursos”.

Finalmente, desde Fuerza Patria expresaron que “seguramente la reunión acordada se llevará a cabo el día viernes y esperamos tener las respuestas a nuestras inquietudes que no son más ni menos que las de las familias de Junín”.