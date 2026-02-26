Secuestro de escopeta y aprehensión del hombre por amenazar a su pareja

Una mujer de 35 años denunció que tras haber sufrido violencia física, verbal y hasta amenazas de muerte constantemente por parte de su expareja, un hombre de 44 años, del cual sabe que tiene en su ropero una escopeta calibre 16 de doble caño y un revólver calibre 22, y temiendo por su vida inmediatamente hizo la presentación ante la Justicia

Se inicia una I.P.P. caratulada LESIONES Y AMENAZAS AGRAVADAS E INFRACCION a la LEY 12.569 con la intervención de la UFIYJ N° 6.

Toma intervención los detectives de la DDI Junín y a raíz tareas investigativas y testimonios recabados a testigos presenciales del hecho, establece autoría del mismo por parte del sujeto denunciado.

Se realiza allanamiento y se procede al secuestro de la escopeta mencionada y a la aprehensión del hombre.

Consultado magistrado de intervención, avala lo actuado y dispone secuestro del arma y para con el mayor aprehensión, notificación de artículo 60 del CPP y su traslado a sede fiscal.

