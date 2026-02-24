¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciudad

Susto en pleno centro: Evacuaron un bar por un principio de incendio en el techo

Ocurrió en la noche del lunes en “Banca el Farol”, ubicado en calle Cabrera. El fuego se originó en un tirante de madera entre el cielorraso y las chapas mientras el local funcionaba con clientes. No hubo heridos.

Por Redacción

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 20:05

Momentos de tensión se vivieron pasadas las 22:30 de este lunes en el bar “Banca el Farol”, situado en Cabrera 290, cuando un principio de incendio en la estructura del techo obligó a la evacuación inmediata del local.

Al arribar la dotación del Cuartel de Bomberos de Junín, a las 22:55, se constató que el comercio se encontraba en funcionamiento, con una ocupación aproximada del 20%. Ante el riesgo, el personal policial a cargo del Sgto. Lucas Morante procedió a realizar un corte de tránsito y colaborar en la evacuación preventiva de los clientes y el personal para garantizar la seguridad en el lugar.

El operativo 

El foco ígneo fue localizado en un punto de difícil acceso: entre el cielorraso y las chapas del techo. El fuego se concentraba en un tirante de madera de unos 80 centímetros, lo que obligó a los bomberos a trabajar con herramientas de corte.

Para sofocar las llamas, los efectivos:

  1. Cortaron el suministro eléctrico del bar.

  2. Accedieron al foco tras extraer una chapa y cortar parcialmente otra con una amoladora.

  3. Extinguieron el fuego mediante una línea devanadera y procedieron a la remoción de los "puntos calientes" para evitar reinicios.

Solo daños materiales 

Afortunadamente, gracias a la rapidez del aviso y la intervención, no se registraron personas heridas ni fue necesaria la asistencia de ambulancias. Los daños se limitaron a una parte del cielorraso y al tirante de madera afectado por el fuego.

Tras asegurar que no existía peligro de derrumbe o nuevas llamas, la dotación de bomberos regresó a la base minutos antes de la medianoche, dejando el lugar bajo control.