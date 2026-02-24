Susto en pleno centro: Evacuaron un bar por un principio de incendio en el techo

Momentos de tensión se vivieron pasadas las 22:30 de este lunes en el bar “Banca el Farol”, situado en Cabrera 290, cuando un principio de incendio en la estructura del techo obligó a la evacuación inmediata del local.

Al arribar la dotación del Cuartel de Bomberos de Junín, a las 22:55, se constató que el comercio se encontraba en funcionamiento, con una ocupación aproximada del 20%. Ante el riesgo, el personal policial a cargo del Sgto. Lucas Morante procedió a realizar un corte de tránsito y colaborar en la evacuación preventiva de los clientes y el personal para garantizar la seguridad en el lugar.

El operativo

El foco ígneo fue localizado en un punto de difícil acceso: entre el cielorraso y las chapas del techo. El fuego se concentraba en un tirante de madera de unos 80 centímetros, lo que obligó a los bomberos a trabajar con herramientas de corte.

Para sofocar las llamas, los efectivos:

Cortaron el suministro eléctrico del bar. Accedieron al foco tras extraer una chapa y cortar parcialmente otra con una amoladora. Extinguieron el fuego mediante una línea devanadera y procedieron a la remoción de los "puntos calientes" para evitar reinicios.

Solo daños materiales

Afortunadamente, gracias a la rapidez del aviso y la intervención, no se registraron personas heridas ni fue necesaria la asistencia de ambulancias. Los daños se limitaron a una parte del cielorraso y al tirante de madera afectado por el fuego.

Tras asegurar que no existía peligro de derrumbe o nuevas llamas, la dotación de bomberos regresó a la base minutos antes de la medianoche, dejando el lugar bajo control.