Aumentan los peajes: Los incrementos incluyen los de la Ruta 7 y 188

En medio del proceso de privatización de Corredores Viales, el Gobierno aplicó un alza de 18% en los peajes de las autopistas Riccheri; Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires-Rosario; Rosario-Córdoba y otra decena de rutas nacionales.

Con la actualización, la tarifa mínima en hora pico para los autos que circulen por la autopista Riccheri será de $1500. El nuevo cuadro tarifario regirá a partir del jueves 26 de febrero.

De acuerdo con la resolución 248, publicada este martes en el Boletín Oficial, la suba se aplicará en las cuatro autopistas, así como en distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9, 12 y 188, entre otras.

Según indicaron desde Vialidad, la actualización tarifaria de los peajes “permitirá contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales que realiza la empresa concesionaria”.

El aumento de lo peajes llegará cuando este viernes 27 de febrero, se haga la apertura de los sobres con las propuestas de las empresas para quedarse con el corredor I a X, que incluye a la Autopista Riccheri y la Cañuelas-Ezeiza.

Aumentan los peajes: las nuevas tarifas en Autopista Riccheri

Con el ajuste del 18%, los valores de los peajes en Autopista Riccheri con la modalidad de pago manual y TelePASE son los siguientes:

Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico)

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico)

Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico)

Todos los peajes que tendrán aumento desde el 26 de febrero

Con tarifas que van desde los $650 hasta los $7500, los peajes de rutas nacionales y accesos a CABA que aumentarán son los siguientes:

Corredor I (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy): - Fernández, - La Florida, - Molle Yaco - Cabeza de Buey

Corredor II (Provincia de Buenos Aires) - Junín

Corredor III (Chaco, Corrientes, Misiones) - Colonia Victoria - Santa Ana - Ituzaingó - Riachuelo - Gral. Belgrano - Makallé

Corredor IV (San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires) - Larena - Solís - Venado Tuerto - Sampacho

Corredor V (Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero) - San Vicente - Ceres - Franck - Devoto

Corredor VI (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) - Zárate - Gral. Lagos - Carcarañá - James Craik

Corredor VII (Buenos Aires) - Vasconia - Uribelarrea - Hinojo - El Dorado - Cañuelas

Corredor VIII (Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) - Villa Espil - Vicuña Mackenna - La paz - Junín

Corredor IX (Buenos Aires) - Boulogne Sur Mer - Mercado Central - Monte Grande - Ezeiza - Tristán Suárez - Riccheri - Donovan

Corredor X (La Pampa y Buenos Aires) - Trenque Lauquen - Olivera - 9 de Julio