Rojas: detuvieron a un joven con pedido de captura por intento de robo en Junín

En el marco de los operativos de control y prevención que lleva adelante la policía local, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Rojas aprehendió este sábado 21 de febrero a un joven de 22 años que registraba una deuda pendiente con la Justicia. El procedimiento se realizó en la intersección de Avenida Bicentenario y calle Siria, donde los efectivos identificaron al sujeto, cuyas iniciales son A.A.D.

Al verificar sus datos en el sistema informático policial, los uniformados constataron que sobre el joven pesaba una orden de detención vigente desde el 6 de octubre de 2025 por el delito de “robo en grado de tentativa”, emitida por el Juzgado Correccional Nº 1 del Departamento Judicial Junín.

Tras la aprehensión, la policía mantuvo comunicación con el Dr. Marcelo Rao, representante de la justicia interviniente, y se llevaron adelante los trámites administrativos correspondientes junto con la notificación formal al imputado sobre su situación procesal. Una vez finalizadas las actuaciones, el joven recuperó la libertad, aunque quedó a disposición del magistrado que interviene en la causa. El operativo se enmarca en las tareas coordinadas por la Superintendencia de Seguridad Región Interior Norte II para detectar personas con requerimientos judiciales en la zona.