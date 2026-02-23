Vecinos del barrio San Francisco disfrutaron de una feria con shows musicales: Fiorini presente

El sábado por la tarde noche se llevó a cabo este evento especial organizado por la Sociedad de Fomento del barrio San Francisco de Asís con el propósito de recaudar fondos para continuar con las mejoras y arreglos en la sede, y desde la comisión agradecieron al Municipio por el acompañamiento permanente que les brindan. El intendente Juan Fiorini felicitó a los fomentistas por el empuje y aseguró que “estamos muy contentos por el desarrollo del barrio y queremos que siga creciendo”.

La propuesta contó con una feria de emprendedores, servicio de cantina, espectáculos musicales y bailes folclóricos ante una gran cantidad de vecinos que se acercó hasta calle Arquímedes, entre Negretti y Edison. El intendente Fiorini estuvo acompañado por parte del gabinete municipal y resaltó todos los avances que hubo en el barrio en el último tiempo gracias a la articulación entre el Gobierno de Junín y el fomentismo, con obras de cloacas, agua corriente, gas natural, luminarias LED, cámaras de seguridad, cordón cuneta y asfalto.

A propósito de la organización de esta propuesta, Jesús Belmonte, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Francisco de Asís, declaró que “esta movida surgió de parte de un grupo de amigos con los que nos juntamos a jugar al fútbol, somos gente joven que nos hicimos cargo de la comisión y que sabíamos las condiciones en las que se encontraba la sociedad de fomento y nos involucramos para mejorar todo”. Luego, dijo que “cada uno hace su aporte desde el oficio que sabe, ya sea albañilería, plomería, gasista y de a poco estamos poniendo en condiciones el lugar”.

Seguidamente, Belmonte comentó que “fue la primera vez que organizamos una propuesta como esta con feria de emprendedores, con shows musicales y bailes y estamos muy contentos con la respuesta que hubo por parte de los vecinos”, y continuó: “Agradecemos al intendente por la presencia y por el acompañamiento que nos brindan desde el Municipio”.

Por su parte, el intendente Juan Fiorini afirmó que “quisimos estar presentes en esta primera feria organizada por esta nueva comisión de fomento del barrio San Francisco de Asís, integrada por Jesús a la cabeza y un gran equipo de trabajo que lo acompaña y con quienes tuve el agrado de conversar”, y prosiguió: “Es muy bueno encontrarse con tanta gente joven con ganas de hacer, ellos dedican parte de su tiempo para mejorar la sede de la sociedad de fomento y pensaron en esta movida para recaudar fondos, y como Municipio vinimos a apoyarlos como siempre”.

“Este es un barrio que viene creciendo muchísimo especialmente en los últimos años, donde el Gobierno de Junín implementó diferentes obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos de aquí, como cloacas, agua corriente, gas natural, cordón cuneta, asfalto, cámaras de seguridad y luminarias LED”, remarcó el jefe comunal y agregó: “Estamos muy contentos por este desarrollo del barrio y queremos que siga creciendo, conjuntamente con Jesús y todo el equipo de la comisión barrial”.

Asimismo, Fiorini indicó que “desde la Secretaría General implementamos un trabajo conjunto durante todo el año con cada una de las sociedades de fomento de Junín, y también quisimos estar en esta feria de emprendedores para apoyarlos y conversar con los vecinos que vinieron a divertirse y pasar una noche agradable”.

A su turno, Leandro Salvucci, subsecretario general del Municipio, expuso que “como bien dijo el intendente nosotros tratamos de acompañar durante todo el año a cada sociedad de fomento, esta propuesta surgió por iniciativa de Jesús y su equipo de la comisión con el propósito de recaudar fondos para continuar con mejoras en la sede, y desde un primer momento nos pusimos a disposición para ayudarlos en la organización”.

“Tenemos una articulación muy positiva y productiva con la Sociedad de Fomento de San Francisco, donde ellos muchas veces se hacen cargo de la mano de obra y nosotros colaboramos con el aporte de materiales o lo que sea que necesiten”, contó Salvucci y finalizó: “Cada vez que venimos vemos los progresos y avances que hay en la sede, y nos pone muy contentos por el esfuerzo que realizan”.