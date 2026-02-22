Burgos: "Es momento de fortalecer el PJ y volver a hacerlo protagonista en la ciudad"

Fernando Burgos anunció su candidatura a presidente del Partido Justicialista de Junín por la lista “Unidad Peronista” y aseguró que asume este nuevo desafío “con responsabilidad y compromiso”, con el objetivo de fortalecer y reorganizar el espacio político a nivel local.

El dirigente destacó su trayectoria como vecino de la ciudad, concejal electo por el voto popular y presidente del club Rivadavia de Junín desde hace 11 años, rol desde el cual —según señaló— trabaja junto a familias, jóvenes y vecinos. En ese sentido, sostuvo que concibe la política como “una herramienta para organizar, construir y generar oportunidades”, y remarcó su compromiso de consolidar un partido “ordenado y abierto a todos los compañeros y compañeras que quieran ser parte de una nueva etapa”.

Burgos también agradeció el acompañamiento de quienes integran su lista y subrayó el carácter colectivo de su postulación. “Esta candidatura no es individual, es una construcción colectiva que apuesta a la renovación, con experiencia de gestión y vocación de futuro para Junín”, expresó. Finalmente, afirmó que es momento de “fortalecer el PJ y volver a hacerlo protagonista en la ciudad”, y aseguró que “una nueva esperanza se asoma”.