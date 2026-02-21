Dos aprehendidos por tenencia de 10 plantas de marihuana y 83 dosis de cocaína

En horas de la tarde, momentos en los que el personal se hallaba realizando tareas de campo en relación causas en trámite en el barrio Loreto, proceden a la identificación de un sujeto de 20 años, a quien le secuestraron en su poder 83 dosis de cocaína fraccionadas en bolsas. El mismo fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.

Tras ello y puesta en conocimiento la UFI N° 6 en turno y la Ayudantía Fiscal en Estupefacientes, se dispuso un allanamiento en la urgencia en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Rioja al 1000 aproximadamente, lugar en donde se procedió al secuestro de 10 plantas de marihuana de gran tamaño, resultando por ello aprehendido un sujeto de 41 años, quien también fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.

Se dispuso que el sujeto primeramente aprehendido sea notificado de la formación de la causa por TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION, mientras que para con el restante se adopte el mismo temperamento pero por INFRACCION ARTICULO 5TO PENULTIMO DE LA LEY 23.737 y que los mismos sean trasladados a sede de tribunales a primera audiencia.