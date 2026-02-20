Interna del PJ en Junín: La Junta "revisa" las listas presentadas

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó la lista única que encabeza Axel Kicillof como candidato a presidente del Consejo Provincial, de cara a las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo y que lo tendrá al frente del órgano por los próximos dos años.

La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 15 emitida por la junta electoral partidaria que salió junto con un puñado de decisiones clave para las internas que, por esta hora, tendrá disputa en un par de distritos bonaerenses a lo que no se llegó a un acuerdo.

Junín, distrito donde en la previa iba a haber internas entre 3 nóminas, en la resolución que se conoció este viernes se determinó que ahora la Junta va a "revisar" las tres listas presentadas.

Cabe recordar que en Junín al momento hay tres listas presentadas, aún no oficializadas: Se trata de los espacios Unidad Peronista, encabezada por Fernando Burgos; Fuerza Peronismo, encabezada por Cristina Tejo; y El Peronismo nos une, encabezada por Claudio Camilo.