Una fábrica cordobesa de alfajores dejará de producir: "Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta"

Producto de la crisis económica una histórica fábrica de alfajores artesanales y dulces regionales anunció el cierre definitivo con un sentido mensaje.

La tradicional fábrica cordobesa La Paila comunicó que cesará sus actividades el próximo 28 de febrero de 2026. La familia fundadora explicó que la decisión se debe a la "difícil e inestable realidad económica" que atraviesa el país, aunque no descartaron la posibilidad de vender la marca para que otro emprendedor continúe con el legado.

Desde sus inicios en 1992, cuando comenzó como una producción artesanal en el quincho de una casa familiar, La Paila se convirtió en un símbolo de la dulcería cordobesa. Su local ubicado en Duarte Quirós al 100, en el centro de Córdoba, fue un punto de encuentro obligado para miles de clientes que disfrutaron de sus alfajores y tradicionales colaciones.

Los motivos del cierre de La Paila

Los propietarios aclararon que el cierre no responde a problemas internos ni de gestión, sino a un contexto económico nacional que complicó sostener la calidad que caracterizó a la marca durante más de tres décadas. En su comunicado, expresaron: "Frente al complejo panorama que atraviesa la economía de nuestro país y los constantes cambios que dificultan enormemente poder trabajar con un horizonte claro, hemos tomado la difícil decisión de cerrar esta hermosa empresa que comenzó hace 30 años

La despedida de La Paila estuvo cargada de emoción y reconocimiento del esfuerzo realizado. "Hoy nos vemos obligados a dar un paso al costado. La difícil e inestable realidad económica que vivimos en Argentina, especialmente para quienes emprenden y producen, hace cada vez más difícil sostener un proyecto en el tiempo", señalaron sus dueños con tristeza.

Además, dejaron un mensaje que refleja la realidad de muchas pymes en Córdoba y el país: "Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dado todo. Ojalá que algún día existan condiciones más previsibles y favorables para quienes trabajan y apuestan por este país".

