Avanzan con la demolición de la vieja terminal de ómnibus

La histórica terminal de ómnibus de Junín comenzó a ser demolida, marcando el fin de una etapa significativa para la ciudad y dando paso a un proceso de renovación urbana en uno de los sectores más emblemáticos.

Las tareas se iniciaron esta semana con el despliegue de maquinaria pesada y un operativo de seguridad en la zona, lo que generó expectativa entre vecinos y comerciantes del área. El edificio, que durante décadas fue punto de llegada y partida para miles de juninenses y visitantes, había dejado de cumplir sus funciones tras la habilitación de la nueva terminal.

Desde el municipio solicitaron a la comunidad circular con precaución en las inmediaciones mientras continúan los trabajos, que se extenderán durante las próximas semanas.