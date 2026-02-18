Paro nacional este jueves: se paralizan servicios clave en Junín

La ciudad de Junín se verá afectada este jueves por un paro nacional de 24 horas convocado en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

La medida de fuerza tendrá impacto directo en distintos servicios esenciales del distrito, con adhesión de gremios del transporte y la recolección de residuos, entre otros sectores.

Sin recolección de residuos

El sindicato de Camioneros confirmó su adhesión al paro, por lo que no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios durante toda la jornada del jueves.

Desde el Municipio se informó que el cronograma habitual se retomará el viernes a partir de las 20, cuando los camiones reinicien sus recorridos. Se solicita a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública para evitar acumulación de basura y posibles inconvenientes sanitarios.

Transporte público interrumpido

El transporte urbano de pasajeros también se verá afectado. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) adhirió a la medida, por lo que los colectivos no circularán durante el jueves en la ciudad.

La falta de servicio impactará especialmente en trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen del transporte público para movilizarse dentro de Junín.

Otros servicios con atención reducida

Además, se prevé una adhesión dispar en organismos públicos y entidades financieras, donde la atención podría verse resentida o directamente suspendida según el nivel de acatamiento.

No obstante, se mantendrán guardias mínimas para emergencias y servicios esenciales, aunque podrían registrarse demoras hasta la normalización de la actividad.

Una medida de alcance nacional

El paro fue convocado en el marco del rechazo sindical a la Reforma Laboral promovida por el Ejecutivo nacional. La protesta se replica en distintas ciudades del país y en Junín se traducirá en la paralización de servicios clave durante toda la jornada del jueves.

La actividad comenzará a normalizarse progresivamente a partir de la medianoche, con algunos servicios retomando en horarios específicos ya informados.

