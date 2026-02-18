¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciudad

Agustina se prepara para vivir una nueva edición de la Gran Fiesta Criolla

Las jornadas se desarrollarán en el parque central del pueblo. El cronograma incluye desde juegos de riendas y carreras de cuero hasta una amplia oferta de artesanos y gastronomía local, garantizando un evento integral para toda la familia.

Por Redacción

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 09:35

Se presentó la grilla de actividades para el sábado 21 y domingo 22 de febrero en Agustina con la tradicional Fiesta Criolla. La festividad contará con desfiles criollos, destrezas gauchas, propuestas gastronómicas y una variada cartelera artística.

Las jornadas se desarrollarán en el parque central del pueblo. El cronograma incluye desde juegos de riendas y carreras de cuero hasta una amplia oferta de artesanos y gastronomía local, garantizando un evento integral para toda la familia.

El delegado interino de Agustina, Darío De Francesco, hizo hincapié en la puesta en valor del espacio público: “Desde la delegación estamos poniendo el pueblo diez puntos para que la gente de la ciudad y de otras localidades conozcan el interior y vean lo hermoso y la tranquilidad de nuestro pueblo, invitamos a toda la zona a que nos acompañe este sábado y domingo en la Gran Fiesta Criolla”.

En representación de la Agrupación Gaucha, su vicepresidente Ariel Urio, brindó detalles sobre las actividades de campo: “Año a año tratamos de hacer crecer la fiesta, es la cultura que llevamos dentro, vamos a arrancar el sábado a las 13 horas con riendas y carrera de cuero, que son tradiciones que estamos recuperando para que la gente vea lo que se hacía antes; el domingo tendremos el desfile y cerramos con sortija y más juegos de riendas”.

Finalmente, Franco Tambussi, representante del Club Agustina, se refirió al rol de las instituciones: “Como parte del club vamos a estar en el Parque Central con el tema gastronómico junto a otras entidades colaboradoras, esperando a todos con una amplia variedad de platos para degustar, la importancia es tener el pueblo presente desde sus raíces criollas y fomentar la vida en la localidad".