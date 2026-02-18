Agustina se prepara para vivir una nueva edición de la Gran Fiesta Criolla

Se presentó la grilla de actividades para el sábado 21 y domingo 22 de febrero en Agustina con la tradicional Fiesta Criolla. La festividad contará con desfiles criollos, destrezas gauchas, propuestas gastronómicas y una variada cartelera artística.

Las jornadas se desarrollarán en el parque central del pueblo. El cronograma incluye desde juegos de riendas y carreras de cuero hasta una amplia oferta de artesanos y gastronomía local, garantizando un evento integral para toda la familia.

El delegado interino de Agustina, Darío De Francesco, hizo hincapié en la puesta en valor del espacio público: “Desde la delegación estamos poniendo el pueblo diez puntos para que la gente de la ciudad y de otras localidades conozcan el interior y vean lo hermoso y la tranquilidad de nuestro pueblo, invitamos a toda la zona a que nos acompañe este sábado y domingo en la Gran Fiesta Criolla”.

En representación de la Agrupación Gaucha, su vicepresidente Ariel Urio, brindó detalles sobre las actividades de campo: “Año a año tratamos de hacer crecer la fiesta, es la cultura que llevamos dentro, vamos a arrancar el sábado a las 13 horas con riendas y carrera de cuero, que son tradiciones que estamos recuperando para que la gente vea lo que se hacía antes; el domingo tendremos el desfile y cerramos con sortija y más juegos de riendas”.

Finalmente, Franco Tambussi, representante del Club Agustina, se refirió al rol de las instituciones: “Como parte del club vamos a estar en el Parque Central con el tema gastronómico junto a otras entidades colaboradoras, esperando a todos con una amplia variedad de platos para degustar, la importancia es tener el pueblo presente desde sus raíces criollas y fomentar la vida en la localidad".