Profundo pesar en Lincoln por la muerte de una joven participante de una comparsa durante el carnaval

La ciudad de Lincoln atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de una joven ocurrida durante los festejos del carnaval local. La víctima fue identificada como María Agustina Silva, integrante de la comparsa Nuevo Imperio.

Según informó Diario Democracia, el hecho se produjo en el marco del Carnaval 2026. De acuerdo a la información difundida oficialmente, la joven recibió asistencia médica al inicio del recorrido festivo y luego fue trasladada para su atención sanitaria. Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales, no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento, lo que generó un profundo impacto entre familiares, amigos y compañeros.



Tras conocerse la noticia, la Municipalidad expresó públicamente sus condolencias y acompañamiento a los seres queridos de la joven. El intendente Salvador Serenal y su equipo enviaron un mensaje especial a su padre, empleado del área de Acción Social, además de solidarizarse con toda la comparsa.



Desde la agrupación también manifestaron su dolor mediante un comunicado en redes sociales, donde despidieron a la joven con respeto y acompañaron a su familia en este difícil momento.



El fallecimiento generó una fuerte repercusión en el ambiente del carnaval, una de las celebraciones culturales más representativas de la ciudad, donde la joven participaba activamente junto a sus compañeros.