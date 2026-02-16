Julieta Dorronzoro es la nueva Embajadora Cultural de la “Capital Nacional del Carnaval Artesanal”

Este domingo, en el escenario mayor “Héctor ‘Pueblo’ Serazzi”, la Capital Nacional del Carnaval Artesanal eligió a su nueva representante. Julieta Dorronzoro se convirtió en la flamante Embajadora Cultural de la Fiesta Mayor de los linqueños.

La representante de la batucada “La Scaló” de la localidad de Roberts resultó electa y se convirtió en la nueva Embajadora Cultural del Carnaval Artesanal de Lincoln. De esta forma, Julieta Rodríguez reemplazará como máxima representante de la fiesta linqueña a Celina Rodríguez, la embajadora saliente.

Por su parte, Pierina Caranti, postulante por el Club Rivadavia de Lincoln, fue electa como Segunda Representante de la Embajada Cultural; y Mía Canasaro, en representación del Club Juventud Unida y Club de Leones, se convirtió en la Tercera Representante de la Embajada Cultural. De esta forma, reemplazarán a Sofía Terán y Melina Muñoz, respectivamente.

Este domingo, las flamantes soberanas hicieron su estreno como representantes del Carnavalincoln y desfilaron, por primera vez, en la pasarela de la Avenida Massey.

La apertura de la ceremonia fue realizada por el estudio de danza urbana de Micaela Albarenque “My Flow”. El jurado estuvo conformado por: Ana Lanuto Páez (última reina distrital del Carnaval de 25 de Mayo y magister en Diseño); Gabriela Vidal (directora de la escuela de modelos Visage, coach en liderazgo y especialista en oratoria); Ana Carina Bradanini (Licenciada en Comunicación Social y especialista con posgrado en Arte y Carnaval). La decisión y elección de las nuevas embajadoras estuvo supervisada por la escribana Lidia Rossi.

Al momento de las distinciones, el intendente municipal Salvador Serenal e integrantes del Ejecutivo municipal hicieron entrega de sendos reconocimientos a las representantes entrantes y también a las embajadoras salientes. A su vez, también fueron distinguidas todas las postulantes que participaron de esta edición.

Participaron de la ceremonia: Oriana González, Embajadora Distrital del Carnaval de 25 de Mayo; Bettina lovillo, Embajadora Nacional del caballo de Bragado; Breda Guiñazú, Embajadora de los Ferroviarios de Mechita; Lucrecia Sequeirto, Embajadora Nacional del Pastel Carmen de Areco; Gianna Ferrero, 10° Señorita Independencia Argentina y Embajadora de La Paz; Ludmila Bertin, 10° Embajadora de Señorita Independencia La Pampa; Georgina Herrero, Face Of Beauty La Pampa; Adolfina Quiroga, representante Cultural Nacional del Girasol de Carlos Casares; Fátima Tolosa, Primera Representante de la Fiesta Nacional del Girasol de Carlos Casares; Bianca Herrera, Primera Dama de Honor Provincial de los Estudiantes de Buenos Aires; Gabriela Cardozo, Representante Cultural de los Carnavales Regionales de Smith, partido de Carlos Casares; Félix Arrieta, Representante Cultural de la Fiesta Zonal del Ladrillo, de la localidad de Smith; Sofia Masino, Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes de la Provincia de Jujuy; Iara Lanzavecchia Rodríguez, Embajadora Cultural y Turística Fiesta Aniversario de Rawson; Camila Lucero, Reina Provincial de la primavera de Rawson.