Después de 58 años, TALP deja de pasar por Chacabuco

Tras 58 años de servicio ininterrumpido, la empresa TALP dejará de pasar por la ciudad de Chacabuco.

La información publicada por chacabucoenred da cuenta que el último servicio que brindará la firma será el jueves 19 a las 2:20 de la madrugada. A partir del jueves 20, el recorrido quedará a cargo de Plusmar, que asumirá el trayecto con nuevos horarios y frecuencias.

Según se informó, Plusmar ofrecerá tres servicios diarios hacia La Plata. Desde Chacabuco las salidas serán a las 2:20, 14:40 y 18:00, con paso por Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, Cañuelas y San Vicente.

En tanto, desde La Plata los horarios serán a las 6:30, 11:30 y 16:30, todos los días.

La atención al público en Chacabuco continuará en la misma ventanilla y también seguirá disponible el teléfono 1160400455 para consultas y venta de pasajes.

De esta manera, TALP dejará de pasar por la ciudad luego de casi seis décadas, marcando el cierre de un ciclo en el transporte regional, mientras que Plusmar tomará la posta en el servicio hacia la capital bonaerense.

Fuente chacabucoenred