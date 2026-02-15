Sarmiento cayó 1 a 0 en su visita a Huracán

Sarmiento fue muy diferente al de la semana pasada y cayó por uno a cero ante Huracán, este sábado en el Estadio Tomás A. Ducó, en el marco de la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El Verde suma seis puntos y perdió los tres partidos que jugó como visitante.

Sava introdujo una variante con respecto al último encuentro (Salle por Lucas Suárez) y mantuvo el 4-4-2 con Arismendi de lateral izquierdo, mientras que Martínez repitió el 4-3-3 sin cambios. Con esas disposiciones tácticas, el Verde intentó neutralizar el juego de los medios con el doble contención tapando a los interiores y Marabel siguiendo a Waller. Ese fue el punto de partida y antes de los diez le agregó dos aproximaciones al arco rival, ambas por el sector izquierdo, con el desdoble de Arismendi y Salle, que envió el centro y Churín cabeceó por arriba del travesaño.

A pesar de ese buen inicio, a Sarmiento le costó sostenerlo porque eligió el lanzamiento largo desde Burrai y en esa idea la pelota siempre le quedaba al Globo, que se fue adueñando del trámite y progresando en el campo.

Al visitante el arco le quedaba cada vez más lejos y a los 34 Gil interceptó en la mitad, habilitó directamente a Caicedo, que hizo un control largo para aprovechar la velocidad, se metió al área por derecha y sacó el tiro cruzado para obligar a la reacción de Burrai y evitar el uno a cero.

El cierre del primer tiempo fue todo del conjunto de Parque Patricios porque los de Junín perdían la pelota apenas la recuperaban. No obstante, se fueron cero a cero al descanso.

Orihuela ingresó no solo para reemplazar a Santamaría sino también para ocupar el mismo sector en el lateral derecho pero en el arranque el Verde abusó de las faltas y antes de los 15 sumó tres amarillas y llegó a las 17 infracciones en el encuentro, más del triple de las que había cometido el rival. La última fue de Orihuela, que se salvó de la roja luego de golpear sin pelota a Martínez.

En el partido no pasaba más que interrupciones y los dos entrenadores buscaron en las variantes revertir el presente. Sin embargo, un minuto más tarde, lo que cambió el trámite fue un lateral de Ibáñez, que cayó en el medio del área donde Bisanz le ganó a Arismendi, Burrai quedó a medio camino y el delantero terminó convirtiendo con la nuca el uno a cero.

}Rentería ingresó a los 25 para darle desequilibrio al elenco de Sava, aunque el momento del juego mostraba las dificultades de los juninenses para generar peligro y el buen estado de ánimo del local que llegó otra vez con Bisanz y Burrai se quedó con el remate. En ese contexto, a Sarmiento le costó encontrar con ventaja al colombiano y por el contrario el que terminó mejor el partido fue el local.

Síntesis:

Huracán 1: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez. DT: Diego Martínez.

Amonestados: 27′ Cortés. 69′ Galíndez. 95′ Giménez.

Cambios: 60′ Juan Bisanz por Martínez. 83′ Lautaro Mora y Leonardo Sequeira por Ojeda y Cortés. 92′ Luciano Giménez y Hugo Nervo por Caicedo y Gil.

Gol: 22′ Bisanz.

Sarmiento 0: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Amonestados: 24′ Contrera. 36′ Insaurralde. 46′ Salle. 49′ Churín. 59′ Orihuela. 81′ Mónaco. 87′ Rentería.

Cambios: 45′ Renzo Orihuela por Santamaría. 64′ Manuel Mónaco y Mauricio Martínez por Salle y Churín. 70′ John Rentería por Contrera. 78′ Alexis González por García.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Tomás A. Ducó.

Nota: Federico Galván.

Fotos: Mariano Morente.