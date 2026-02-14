Huracán vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura: hora y probables formaciones

Huracán y Sarmiento se enfrentarán este sábado, desde las 19:45, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo viene de ganar el clásico contra San Lorenzo con un tanto de su goleador Jordy Caicedo, mientras que el Verde se impuso ante Atlético Tucumán en un duelo clave por la permanencia.

Cómo llegan Huracán y Sarmiento al duelo por el Torneo Apertura

El Globo se quedó con el clásico contra San Lorenzo gracias al gol de Jordy Caicedo, goleador del equipo y del campeonato, y consiguió su primera victoria en la temporada. Anteriormente había caído 2-1 con Independiente Rivadavia, y empató frente a Banfield y Atlético Tucumán. Los dirigidos por Diego Martínez quieren tomar el triunfo ante el Ciclón y volver a sumar de a tres como local.

Sarmiento logró un victoria clave frente Atlético Tucumán cuando se impuso por 2-1 en Junín, en un partido que puede ser trascendental a fin de año por la tabla de promedios, que tiene al Verde en el 29° puesto y al Decano en el 25° lugar. El equipo dirigido por Facundo Sava suma seis puntos en el Apertura, con dos victorias (Atlético Tucumán y Banfield) y dos derrotas (Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia).

El probable once inicial de Huracán vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

La posible formación de Sarmiento vs. Huracán, por el Torneo Apertura

Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Huracán vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido