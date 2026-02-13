El Carnavalincoln se prepara para un fin de semana a pura fiesta

Este fin de semana de carnaval, Lincoln continuará con los festejos los días 14, 15, y 16 de febrero. Tras los shows del último fin de semana, los vecinos y turistas que se acerquen a esta tradicional fiesta podrán disfutar de eventos a pura cumbia y rock, con La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris.

CÓMO LLEGAR

Lincoln es una ciudad de 35 mil habitantes, ubicada a 320 km de CABA.

-En auto el viaje dura entre 3 y 4 horas. Desde Capital Federal, saliendo por Acceso Oeste, RN 7 hasta Junín, desde allí 60 km por RN

188.

-En combi, la empresa "25 Buses" viaja directo ida y vuelta desde CABA a Lincoln. Reservas y venta de pasajes: 2355-554745.

-En ómnibus, desde Terminal Retiro empresas: Condor Estrella, Pullman General Belgrano. Desde La Plata, empresa TALP SA.

DÓNDE ALOJARSE

-Hotel Impala - Sarmiento y Güemes. Contacto: 2355-422726

-Hotel Mestizo - Pcia. Santa Cruz 1505. Contacto: 2355-540000

-Hotel Lincoln Green - Acc. García Tuñón 2153. Contacto: 2355- 404042

-Camping y Bungalows - Parque Municipal General San Martín. Contacto: 2355-647925

También hay opciones de alquiler en departamentos tipo Apart, bed & breakfast, casas quintas, casas y departamentos de alquiler temporario. Para consultas, comunicarse con la Oficina de Turismo: 2355-447396.

SHOWS

En su edición 2025, el Carnaval Artesanal de Lincoln se desarrolla durante 6 noches. El desfile inicia a las 21.30 horas y se extiende por aproximadamente 4 horas. A su finalización, en el escenario mayor actúan bandas y artistas nacionales.

AGENDA

Sábado 14: La Kermesse Redonda (Los Decoradores);

Domingo 15: Max Carra;

y Lunes 16: Los Caligaris.