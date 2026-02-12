Lanzan licitación para privatizar las Rutas 7 y 188

Tras haber postergado hasta fin de febrero la apertura de ofertas de la segunda etapa de concesiones viales, el Gobierno de Javier Milei lanzó una nueva ronda de licitaciones para privatizar otro paquete de cuatro tramos rutas de nacionales con peaje que abarcan un total de 2.557 kilómetros.

El nuevo proceso licitatorio –que corresponde a la denominada "Fase B de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC)—comprende las rutas nacionales más transitadas y deterioradas por la falta de inversión de los últimos dos años que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Al igual que las dos primeras concesiones ya adjudicadas de la autovía del Mercosur y del puente Rosario-Victoria y la licitación en curso de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa; la nueva convocatoria para ceder los cuatro tramos que ahora están en manos de la concesionaria estatal Corredores Viales no contempla inicialmente ninguna clase de subsidios, pero sí una significativa ayuda estatal mediante por medio del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y del Fondo de Garantía Argentino (FOGAR).

En el caso del BICE, los oferentes podrían contar con financiamiento para la ejecución de determinadas obras, mientras que por el lado del fideicomiso del FOGAR tendrían la posibilidad de ofrecer garantías para el repago de créditos y aportes económicos provenientes de financiadores privados.

Además, la licitación que será piloteada por Vialidad Nacional prevé un aumento en la cantidad de estaciones de cobro que elevará las 10 cabinas que existen actualmente en las rutas a transferir a un total de 16 con el consiguiente encarecimiento del costo de transporte tanto para los usuarios particulares, como para las empresas de cargas.

Los nuevos cuatro tramos en juego son los siguientes:

Mediterráneo: Abarca 672 kilómetros de la ruta nacional 7 desde Luján hasta el límite de Córdoba y San Luis y de la RN 35 desde Vicuna Mackena hasta Santa Catalina en la provincia de Córdoba.En este tramo hay en la actualidad tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackena. Cuando pase a manos privadas se agregarán cuatro nuevas cabinas de cobro en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena.

Puntano: Contempla 720 kilómetros de la RN 193 entre Zárate y Solís y de la RN 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes. Actualmente en ese tramo existen cuatro estaciones de peaje en Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. Según los pliegos licitatorios, el nuevo concesionario privado le va a añadir cuatro cabinas de cobro más en Maguire, Hugues, Canals y Reducción.

Portuario Sur: Agrupa 637 kilómetros de la RN 9 que va de Campana a San Nicolás y de la RN 188 de San Nicolás a Realicó. Hoy en ese tramo hay dos estaciones de peaje en Zárate y Junín a las cuales se les agregarán tres nuevas más en las cercanías de las localidades de De la Peña, Ameghino y Benito Larroudé.

Portuario Norte: Comprende 528 kilómetros de la RN 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso del Gran Rosario A-008 y el tramo de la ruta 33 que une Rosario con Trenque Lauquen. Actualmente hay una sola estación de peaje en Lagos sobre la RN 9. Con la nueva concesión se van a sumar cinco nuevas cabinas de cobro sobre la traza de la RN 33 en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda.