Junín: Se emitieron 1.360 licencias de conducir en enero

Luego de un 2025 en el que se otorgaron un total de 12.625 licencias de conducir, desde dicha dependencia municipal destacaron el movimiento registrado durante el primer mes del 2026.

Además, resaltaron la participación cada vez mayor en los cursos que se brindan tanto en la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV), como en distintos barrios de la ciudad.

Las próximas fechas de realización de los cursos sobre licencias de conducir serán el sábado 14 en la Sociedad de Fomento del barrio 11 de Julio (12 de Octubre 930) a partir de las 10hs, luego el 21 de febrero en la Iglesia “Misión Transformadora” (E. Muñiz 1248) y el 28 en la ONG “Mamá Luz de Esperanza” (Payán 519), todos articulados conjuntamente con el Departamento de Educación Vial y la Asociación Civil «Estrellas Amarillas».

En cuanto a los cursos que se brindan en el AMSV los mismos tienen lugar los días miércoles y viernes a partir de las 8hs, y los turnos deben sacarse por medio de la página web mencionada.

A propósito del funcionamiento de dicha dependencia municipal, Carlos Palma, titular de la Oficina de Licencias de Conducir, declaró que “a lo largo del año 2025 se emitieron 12.625 licencias de conducir, una cantidad un poco menor al promedio anual, pero eso se explica porque justo se cumplieron los cinco años de la pandemia con prórrogas de un año y medio y dos años, por lo cual era esperable que tengamos esa cantidad”, y agregó: “El promedio anual siempre se ubica entre las 13.000 y 14.000 licencias, por lo cual no estuvimos muy lejos tampoco”.

Seguidamente, Palma expresó que “este 2026 arrancó con una actividad bastante importante ya que en enero se hicieron 1.360 licencias y ya llevamos hechas 320 en lo que va de febrero”. Luego, afirmó que “notamos que hay un incremento interesante en las solicitudes de licencias originales, es decir en la cantidad de gente que quiere sacar su licencia por primera vez”.

Asimismo, profundizó sobre los trámites necesarios para obtener licencias originales y manifestó: “La Dirección Provincial de Licencias de Conducir estipula la obligatoriedad de asistencia al curso presencial que se brinda en la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV), para lo cual todos los interesados pueden acceder por medio del sistema de turnera (turnos.junin.gob.ar), seleccionar el ítem ‘Curso de Licencia de Conducir’ y ahí acceder a alguno de los cursos que se brindan miércoles y viernes a partir de las 8hs en la AMSV”.

“También ya tenemos planificados los cursos para implementar en distintos barrios de Junín, el sábado 14 vamos a estar en la Sociedad de Fomento del barrio 11 de Julio a partir de las 10hs, el 21 de febrero se hará lo propio en el salón de la Iglesia ‘Misión Transformadora’ (E. Muñiz 1248) en el barrio Mayor López y el 28 se va a llevar a cabo la capacitación en la ONG ‘Mamá Luz de Esperanza’ (Payán 519) del barrio La Celeste”, informó.

Por otra parte, Carlos Palma destacó la articulación con el Departamento de Educación Vial y la Asociación Civil “Estrellas Amarillas”: “Tenemos un trabajo en conjunto muy importante que nos permite especialmente coordinar y concretar los cursos que se realizan por la tarde, recientemente estuvimos todos juntos en el barrio Ferroviario donde se desarrolló el curso con una asistencia de 60 personas, lo cual habla también del interés cada vez mayor por parte de los vecinos en participar de estas capacitaciones”.

A modo de cierre, el encargado de la Oficina de Licencias de Conducir brindó su punto de vista sobre el funcionamiento del sistema de turnera digital que el Gobierno de Junín implementó hace tiempo atrás: “Viene funcionando de manera perfecta tras algunas correcciones que se realizaron luego de su implementación, los turnos para renovaciones de licencias se están brindando en lo inmediato y cuando se trata de licencias originales los mismos no tardan más de tres o cuatro días”. Igualmente, subrayó que “venimos trabajando con un muy buen ritmo y la gente puede sacar los turnos que quiera, de manera mucho más ágil y eficiente”.

“Generalmente los días lunes son los de mayor trabajo en la oficina ya que solemos encontrarnos con 80 u 85 turnos, y luego esa cantidad baja en el transcurso de la semana”, dijo Carlos Palma y finalizó: “Todas las personas que tengan que hacer algún trámite deben ingresar a la página turnos.junin.gob.ar, elegir y completar con los datos necesarios y ahí la turnera brinda la cita con día y horario preciso”.

Fuente: Gobierno de Junín