Un hombre fue detenido por agredir físicamente a su hermana de 22 años

Un hombre de 28 años fue detenido por agredir físicamente a su hermana de 22. La víctima denunció que el sujeto ingresó a su domicilio sin su consentimiento y le provocó lesiones, para luego retirarse del lugar. Se solicitaron medidas cautelares.

Personal de la DDI Junín, tras tomar intervención en el caso, iniciaron tareas de investigación con el fin de dar con el agresor, quien poseía orden de detención. Finalmente, se logró interceptarlo en la vía pública de la ciudad.

El hombre fue detenido por los delitos de Violación de domicilio y Lesiones leves agravadas. Fue trasladado a sede judicial para cumplir con los recaudos legales.

En la causa intervinieron la UFIYJ Nº 1 y el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Junín.