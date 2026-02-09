Evoluciona favorablemente la bebe que arribó al HIGA Junín provenientede de Pehuajó

Durante el fin de semana se realizó con éxito un traslado sanitario de alta complejidad para el cuidado de Isabella, una niña prematura de 32 semanas que arribó al HIGA Junín proveniente del Hospital Municipal “Juan Carlos Aramburu” de Pehuajó.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y ejecutado por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), mediante un avión sanitario equipado y un equipo médico especializado.

La paciente presentó distrés respiratorio y permanece internada en el Servicio de Neonatología de nuestro hospital, donde evoluciona favorablemente.

Este traslado refleja el trabajo articulado de la red pública de salud provincial, que permite garantizar atención oportuna y especializada.