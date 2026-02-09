Murió el conductor del Renault Fluence y ya son dos los fallecidos tras el choque frontal en Junín

El siniestro ocurrido en la tarde de este domingo en el Camino del Resero se cobró la vida de Sharon Solange Sosa, de 23 años, y del oficial de policía Alan Berzaghi, oriundo de Rojas, quien falleció en el hospital.

La colisión frontal involucró a una camioneta cuyo conductor resultó con heridas leves.

En el lugar del hecho se constató el deceso instantáneo de Sharon Solange Sosa, de 23 años y oriunda de Junín, quien viajaba como acompañante en el automóvil.

Horas más tarde, la tragedia se amplió con la confirmación de la muerte de Alan Berzaghi, de 31 años, quien conducía el vehículo de menor porte.