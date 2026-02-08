Tragedia en Junín: Choque fatal en Camino del Resero y Ruta 65

Un fatal accidente se registró esta tarde en Camino del Resero y Ruta 65, entre la Ruta 188 y el puente de alto nivel.

Según la primera información, un automóvil Renault Fluence y una camioneta colisionaron dejando como saldo una mujer fallecida y dos personas heridas.

En el Renault, viajaban, según las primeras estimaciones, dos personas, una de ellas es la que perdió la vida en forma prácticamente instantánea mientras que el segundo ocupante presentó lesiones graves.

En tanto, en la camioneta, también ocupada por dos personas, una de ellas habría quedado atrapada en la cabina.

Los involucrados

​De acuerdo a las versiones preliminares recogidas en el lugar, la mujer que perdió la vida y el conductor del Renault Fluence serían residentes de la ciudad de Junín. Por su parte, según indica el Diario Democracia, el conductor de la camioneta sería oriundo de Chacabuco.

​Las autoridades policiales y judiciales trabajan ahora para determinar las causas exactas que provocaron la colisión en ese sector de la ruta. Hasta el momento, no se han brindado datos filiatorios oficiales de la víctima fatal ni el parte médico detallado sobre el estado de salud de los heridos, quienes fueron trasladados al centro asistencial más cercano.

Ampliaremos

Fuente y foto democracia y chacabucoenred