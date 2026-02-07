Kicillof será el presidente del PJ bonaerense, con Verónica Magario como vice

Tras varias idas y vueltas, finalmente se conformó que Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires por los próximos cuatro años. El gobernador y líder del Movimiento Derecho a Futuro (MDF) encabezará la lista de unidad para el recambio de autoridades partidarias.



La vicegobernadora Verónica Magario lo secundará también en la nómina, por lo que, al no tener competencia interna, ambos pasarán a conducir tanto la Provincia como el partido.



La idea de darle la presidencia del PJ a Kicillof surgió de Máximo Kirchner. El titular del partido hasta el 15 de marzo lanzó esa propuesta con el fin de dejar de lado las extensas tensiones entre La Cámpora y el MDF y así preservar la unidad en el espacio que tanto era reclamada tanto por la dirigencia como por los militantes.



La idea del diputado nacional fue “terminar con los idas y vueltas para fortalecer la unidad” en un contexto de tensión extrema en el peronismo. En ese sentido, en medio de los planteos del kicillofismo para contar con un partido alineado a Kicillof, Kirchner sostiene que “el propio Axel sea el nuevo presidente de PJ bonaerense”.



En sintonía con lo que ocurre en distintos PJ provinciales, el gobernador bonaerense será el conductor del partido en suelo bonaerense, lo que implica un salto importante hacia una posible candidatura presidencial de Axel Kicillof en 2027 para enfrentarse a La Libertad Avanza. Con esta propuesta, Kirchner dio un claro guiño a las aspiraciones del Gobernador para sentarse en el Sillón de Rivadavia.



Al aceptar esta propuesta, todavía resta definir el resto de los miembros de la lista que llevará a Axel Kicillof como presidente partidario. Por estas horas se definen los nombres de los candidatos a consejeros seccionales del PJ. “Es cuestión de horas”, reveló una alta fuente con acceso a la negociación.



También resta saber qué pasará en los distritos, ya que hay varios en donde hay un escenario abierto para realizar elecciones internas. Algunos de ellos son Mar del Plata, Moreno, San Nicolás, Olavarría, La Plata, Tandil, y varios municipios del interior bonaerense. En otros, los dirigentes locales lograron el consenso entre todos los espacios para evitar definirlo en las urnas.



Mientras tanto, el kicillofismo también continúa con su armado federal de cara al 2027. Se asentó como principal dirigente opositor a Javier Milei y realizó recorridas por varias provincias argentinas. También sus dirigentes más cercanos mantuvieron encuentros con pares del interior del país para afianzar ese armado.

Fuente latecla