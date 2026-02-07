La salud de Bastián: IOMA comenzó a gestionar el traslado del niño a un centro de rehabilitación

Bastián Jerez, el niño que el pasado 12 de enero resultó gravemente herido en un evento vial en Pinamar, continúa internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata y, en los últimos días, según afirmaron sus familiares a medios de comunicación, tuvo una mejoría y despertó del coma.

Desde el ministerio de Salud bonaerense confirmaron a Agencia DIB que, efectivamente, el niño salió del coma, aunque permanece hospitalizado con constante monitoreo profesional. Asimismo, indicaron que se está planificando el traslado del paciente a un centro especializado, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A través de un nuevo parte médico oficial del sanatorio donde está internado el niño, las autoridades indicaron: "Tras varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad, e l Ministerio de Salud bonaerense, en articulación con IOMA, la obra social del paciente, se encuentra trabajando en una derivación a un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora, en un centro más cercano a su entorno familiar. En este marco, la obra social gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación".

El informe expresó también que "se inició la planificación del traslado mediante vuelo sanitario, el cual se realizará cuando la condición clínica del paciente y sus condiciones de salud lo permitan, como así también las condiciones meteorológicas sean adecuadas".

Intervención de la familia

Antes de conocerse el parte oficial del hospital a través del ministerio de Salud bonaerense, la familia de Bastián se había pronunciado en las redes sociales sobre la posibilidad del traslado, que ya estaba siendo coordinado y planificado por profesionales y funcionales especializados en casos de extrema gravedad como el que atraviesa el niño.

En esa línea, la abuela del pequeño escribió en su cuenta de Facebook:

“Sr. Presidente de IOMA, me comunico con carácter de urgencia para solicitar su intervención inmediata a fin de agilizar el traslado sanitario del paciente Bastián Jerez”, escribió Bettiana, la abuela de Bastián, en un posteo en redes sociales. El nene de 8 años requiere de “derivación y atención especializada sin demoras”, agregó.

“La situación es delicada y el tiempo resulta determinante para su evolución. Apelamos a su compromiso y sensibilidad para autorizar y gestionar este traslado a la mayor brevedad posible”, sumó.

Ante un caso de resonancia pública como el de Bastián, las autoridades del gobierno provincial han estado a disposición desde el primer día. Bastián fue trasladado al HIEMI en un helicóptero sanitario a través de un operativo coordinado por la cartera que dirige Nicolas Kreplak.

Por su parte, el martes de esta semana, tras la séptima operación a la que fue sometido el niño y antes de que los médicos lo informaran oficialmente, Macarena Collantes, la madre de Bastián, expresó en redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación que el niño había despertado del coma.

“Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos. Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, celebró.

