Fiorini destacó apoyo del municipio a un torneo de Tenis que se realizará en Junín

El municipio de Junín participó activamente del lanzamiento oficial de la gira profesional de tenis femenino, una competencia de jerarquía internacional que se desarrollará en la ciudad del 23 de marzo al 5 de abril. El evento, que cuenta con el respaldo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), traerá a la ciudad dos torneos de categoría W35 que otorgan puntos para el ranking mundial WTA.

La ciudad de Junín recibirá una competencia histórica para la región con la realización de dos torneos consecutivos del ITF Women’s World Tennis Tour en las canchas de polvo de ladrillo del Club Sarmiento. Esta gira "back to back", organizada por Tennis Total y avalada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), atraerá a jugadoras de todo el mundo, generando un impacto significativo en la economía local, el turismo y la gastronomía durante 20 días de actividad.

Características y detalles de la competencia

El certamen contará con un cuadro de 64 jugadoras y representa el tercer y cuarto eslabón del calendario nacional de 12 torneos previstos por la AAT para el corriente año. Mediante un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, se ejecutaron obras de infraestructura, ampliación de canchas y logística de seguridad para cumplir con los estándares de la Federación Internacional de Tenis, reafirmando el compromiso del municipio con el deporte como motor de salud y desarrollo.

El encargado de abrir la presentación fue Andrés Vespasiano, de la organización, quien brindó los detalles iniciales del evento: "Estamos presentando el W35 1 y 2 que se van a realizar en la ciudad de Junín entre el 23 de marzo y el 5 de abril del corriente año, es un evento de gran magnitud que iniciará con la etapa 1 y concluirá con la Copa Ciudad de Junín 2, marcando una agenda deportiva de alto nivel para nuestra localidad".

El aporte del Gobierno de Junín

Posteriormente, Leandro Verón brindó detalles sobre la magnitud del evento y el apoyo recibido: "Es un hecho histórico en la ciudad y la región que dos torneos de esta magnitud se realicen en semanas consecutivas, repartiendo 35 puntos de la WTA y 30.000 dólares en premios en cada uno, contamos con el apoyo del municipio que se puso codo a codo con nosotros desde las obras; nuestro sueño es que Junín sea una fuente muy importante del deporte y que las jugadoras de todo el mundo se sientan cuidadas en nuestra ciudad".

Asimismo, Verón hizo hincapié en que "desde el día uno que la AAT nos dio el okay, Juan Fiorini y todo su equipo, con Melina Fiel, Cecilia Rubio y Diego Hortiguera, se pusieron a disposición para resolver cuestiones de seguridad y logística, esta sinergia demuestra que cuando la parte pública y la privada se unen, se pueden alcanzar valores y estándares internacionales, cumpliendo el sueño de que Junín sea una fuente indiscutida del deporte en la región”. A su vez agregó que “gracias a este acompañamientos, nos aseguramos de que todas las deportistas que vengan de cualquier parte del mundo se sientan cuidadas y vean a Junín como una sede de referencia".

A su turno, Florencia Labat, vicepresidenta de la AAT, destacó la importancia estratégica para las deportistas nacionales: "Para las jugadoras es fundamental tener torneos en Argentina, jugar en casa con sus cuerpos técnicos y no tener que viajar, que es tan costoso, estos torneos permiten que muchas chicas que están empezando su carrera profesional logren sacar sus primeros puntos para mejorar su ranking, por lo que invitamos a todos en marzo a ver tenis de muy buen nivel".