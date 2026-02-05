Conmoción por la muerte de un camionero juninense en un accidente en la Ruta 32

Un chofer de camiones de Junín, identificado como Cristian Athos Sauco, murió este jueves por la mañana luego de despistar y volcar con un camión cisterna cargado con aceite vegetal sobre la ruta provincial 32, entre Manuel Ocampo y el acceso a General Gelly, tras una intensa tormenta.

El juninense había sido trasladado al Hospital San José, donde se confirmó su fallecimiento.

Según señaló el diario La Opinión de Pergamino, el vehículo que conducía Sauco transportaba una carga de aceite vegetal procedente de Junín y tenía como destino final el puerto de Rosario. Por causas que aún son materia de investigación, el chofer perdió el control del rodado, salió despistado de la calzada y cayó sobre la ribera del arroyo que atraviesa esa zona rural.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el vuelco se produjo en los primeros minutos de la mañana de este jueves, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas.

