Carnaval Artesanal: Desde este viernes Lincoln invita a vivir la fiesta más creativa del país

La ciudad de Lincoln se prepara para lo que será su próxima edición de su tradicional Carnaval Artesanal. Serán seis noches: 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero, con entrada libre y gratuita. Un desfile con casi 150 motivos, entre los que destacan sus mágicas carrozas y trabajos en cartapesta y un cierre a todo brillo con los shows que cerrarán, respectivamente, cada noche carnestolenda: Valentina Marquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris.

La Capital Nacional del Carnaval Artesanal es famosa como una de las mayores fiestas a cielo abierto del país. Cada noche, artesanos, hacedores y artistas locales animan un desfile que comienza a las 21.30 horas y se extiende durante cuatro horas o más. Allí, sobre el corsódromo que se apodera del paisaje urbano de la ciudad linqueña, unos 150 motivos ponen su cuota de alegría, brillo y ritmo para animar un carnaval que cuenta con 137 años de historia. El público puede disfrutar del desfile desde ubicaciones que se adquieren a través de la Web oficial del evento (www.carnavalincoln.com) que consisten en mesas y sillas (se adquieren en cantinas con un valor que va de $25.000 a $30.000 para 4 personas sin consumición) y tribunasque se pueden abonar en forma online (con precios que van de $10.000 a $14.000).

Carrozas, cabezudos, máscaras sueltas y mini carrozas, básicamente montadas a partir de la técnica de la cartapesta y el tallado de “telgopor”, son la marca registrada de esta fiesta que hace de la creatividad e ingenio de sus artesanos y artesanas un valor único para retratar la vida cotidiana. A su vez, sorprendentes atracciones mecánicas, grupos de autos, comparsas, batucadas, carros musicales y disfrazados completan un desfile incesante de motivos a lo largo de los 700 metros de su corsódromo.

CÓMO LLEGAR

Lincoln es una ciudad de 35 mil habitantes, ubicada a 320 km de CABA.

-En auto el viaje dura entre 3 y 4 horas. Desde Capital Federal, saliendo por Acceso Oeste, RN 7 hasta Junín, desde allí 60 km por RN

188.

-En combi, la empresa "25 Buses" viaja directo ida y vuelta desde CABA a Lincoln. Reservas y venta de pasajes: 2355-554745.

-En ómnibus, desde Terminal Retiro empresas: Condor Estrella, Pullman General Belgrano. Desde La Plata, empresa TALP SA.

DÓNDE ALOJARSE

-Hotel Impala - Sarmiento y Güemes. Contacto: 2355-422726

-Hotel Mestizo - Pcia. Santa Cruz 1505. Contacto: 2355-540000

-Hotel Lincoln Green - Acc. García Tuñón 2153. Contacto: 2355- 404042

-Camping y Bungalows - Parque Municipal General San Martín. Contacto: 2355-647925

También hay opciones de alquiler en departamentos tipo Apart, bed & breakfast, casas quintas, casas y departamentos de alquiler temporario. Para consultas, comunicarse con la Oficina de Turismo: 2355-447396.

SHOWS

En su edición 2025, el Carnaval Artesanal de Lincoln se desarrolla durante 6 noches. El desfile inicia a las 21.30 horas y se extiende por aproximadamente 4 horas. A su finalización, en el escenario mayor actúan bandas y artistas nacionales.

-Viernes 6: Valentina Marquez:

Sábado 7: Mario Luis;

Domingo 8: Rusherking;

Sábado 14: La Kermesse Redonda (Los Decoradores);

Domingo 15: Max Carra;

y Lunes 16: Los Caligaris.

SITIO/REDES OFICIALES:

www.carnavalincoln.com

https://www.instagram.com/carnavalincoln