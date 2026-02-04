Paro de trenes: el servicio quedará suspendido durante 24 horas en todo el país

Un paro de trenes dejará sin servicio ferroviario a millones de usuarios este jueves, luego de que el sindicato de maquinistas confirmara una medida de fuerza por 24 horas ante la falta de acuerdo en la negociación salarial. La interrupción del servicio comenzará a las 0 y se extenderá durante toda la jornada.



La protesta impactará de lleno en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en distintos puntos del país, ya que se verán afectados tanto los trenes de pasajeros como los servicios de cargas.

Desde el gremio sostienen que el reclamo responde a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación y a la falta de respuestas concretas en las paritarias.



Durante el paro no habrá servicios mínimos ni cronogramas especiales, por lo que ninguna formación circulará en los ramales urbanos, regionales ni de larga distancia. El restablecimiento del servicio está previsto para el viernes, con los primeros recorridos por la mañana.



La medida se suma a una serie de protestas gremiales que vienen afectando al transporte público y genera preocupación entre los usuarios, especialmente en una jornada laboral clave para quienes dependen del tren para movilizarse.