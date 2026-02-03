¿Por qué Starlink eligió Chivilcoy y no Junín para instalar una estación terrestre en el Parque Industrial?

Chivilcoy pasó a integrar el mapa de la infraestructura tecnológica global con la instalación de una estación terrestre de Starlink en el parque industrial local. Se trata de una de las cinco bases operativas que el sistema de Internet satelital de SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, tiene actualmente en la Argentina.

La presencia de esta estación -conocida técnicamente como Gateway- comenzó a circular como versión en el sector de las telecomunicaciones durante 2024 y terminó de confirmarse durante 2025, cuando la base entró en funcionamiento. A diferencia de las antenas domiciliarias que utilizan los usuarios, estos nodos terrestres son piezas clave para el funcionamiento de toda la red.

Según información del sector, la estación de Chivilcoy se suma a las ya existentes en Campana, La Plata, Salta y Río Negro, conformando una red que permite distribuir y respaldar el tráfico de datos satelital en distintas regiones del país.

¿Por qué Chivilcoy?

La elección del parque industrial de Chivilcoy respondió a una combinación de factores técnicos y logísticos, que lo ubicaron en un mejor lugar que distritos vecinos, como Junín.

Entre ellos, se destaca la estabilidad del suministro eléctrico, condición indispensable para instalaciones que operan las 24 horas con equipos de alta demanda energética.

A esto se suma el esquema de seguridad del predio, con control de accesos y vigilancia permanente, y una ubicación geográfica que permite optimizar la cobertura en gran parte del centro y noroeste bonaerense, especialmente en zonas rurales donde la conectividad tradicional presenta limitaciones.

Cómo funciona la base

La estación está compuesta por un conjunto de antenas protegidas por domos, conectadas a servidores que enlazan la red de fibra óptica terrestre con la constelación de satélites de órbita baja. De esta manera, los datos que generan los usuarios viajan desde el satélite hasta la base y, desde allí, ingresan a la red de Internet convencional.

Este esquema es el que permite reducir la latencia y ofrecer velocidades elevadas incluso en áreas alejadas de los centros urbanos, uno de los principales diferenciales del sistema Starlink.