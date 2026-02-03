Dos aprehendidos por una estafa a una empresa de materiales de construcción de Junín

En un rápido y eficaz procedimiento, efectivos de la DDI Junín desbarataron una maniobra de estafa que afectó a la reconocida firma de materiales para la construcción Forte House. El caso tomó ribetes escandalosos al confirmarse que los estafadores utilizaban un perfil de WhatsApp con la fotografía de Fernando Chiófalo, actual presidente del Club Atlético Sarmiento, para generar confianza en sus víctimas.

La maniobra comenzó con pedidos de juegos de sanitarios y grifería de alta gama. Sin embargo, la alarma se encendió cuando, tras solicitar una importante carga de porcelanatos, los responsables del comercio se contactaron con el supuesto destinatario, quien desmintió rotundamente haber realizado pedido alguno.

Ante la evidencia de un ilícito, la UFI N° 1 a cargo de la Dra. Vanina Lisazo dio luz verde a los investigadores de la DDI para realizar tareas de rigor. La policía logró interceptar un flete que ya se dirigía a una vivienda en la intersección de las calles Peira y Almirante Brown.

Al llegar al domicilio, los efectivos observaron a dos hombres de 30 y 33 años iniciando la descarga del material. Al verse descubiertos, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados e identificados a los pocos metros, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

La sorpresa de los investigadores fue mayor al certificar los antecedentes de los sujetos:

Uno de ellos había recuperado su libertad recientemente tras cumplir condena en una cárcel de Junín.

El segundo poseía una tobillera electrónica y se encontraba bajo un régimen de semidetención. El sujeto se aloja todas las noches en la Unidad Penitenciaria N° 16, desde donde se presume realizaba los contactos y llamados maliciosos aprovechando su salida diaria.

Como resultado del allanamiento de urgencia, se logró el secuestro de 12 cajas de porcelanato y dos teléfonos celulares que serán peritados para determinar el alcance de otras posibles estafas bajo la misma modalidad.

