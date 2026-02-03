El Municipio de Junín, bajo la lupa por el fuerte avance del barigüí

El bloque de concejales del espacio político Fuerza Patria Junín presentó un pedido de informes ante el Honorable Concejo Deliberante para conocer las acciones, programas y medidas adoptadas por el Municipio relacionadas a combatir la proliferación de la plaga del barigüí en el distrito.

Desde el espacio, la concejal Clara Bozzano, precursora de la iniciativa, explicó: “El pedido tiene que ver con que el municipio envía, todo el tiempo, comunicados a los medios de prensa dando a entender que está trabajando, pero por otro lado son cada vez más los vecinos que manifiestan ser mordidos por esta plaga”.

Añadió: “Lo que el municipio dice que hace no coincide con los reclamos que estamos recibiendo constantemente por parte de los vecinos y vecinas. Y estamos hablando de una acción responsable, de una política pública en la que está en juego la salud de la población”.

Completó: “Estamos hablando de que recibimos constantemente quejas, relacionadas a serias molestias, a dolorosas picaduras y a reacciones alérgicas que está provocando el barigüí en la población”.

“Entonces, simplemente, lo que pedimos, es que el Ejecutivo municipal nos explique qué es realmente lo que está haciendo”, finalizó Bozzano.

Contenidos de la solicitud

Remarcando la importancia del pedido de informes, en el proyecto presentado se explica que “el barigüí es un insecto simúlido que vive y se reproduce en ambientes acuáticos, principalmente en el cauce del río Salado y sus canales, y que su proliferación está favorecida por condiciones climáticas de altas temperaturas y humedad”.

También “que el aumento de la presencia del insecto durante los últimos tiempos ha obligado a intensificar las acciones de control y monitorización por parte de las áreas municipales competentes”; y que “las fumigaciones, aplicaciones de larvicidas biológicos y monitoreo de focos constituyen medidas de control destinadas a reducir la presencia de larvas y de insectos adultos, así como a mitigar sus principales efectos sobre las personas y los animales”.

Conocer el plan de trabajo

Por último, en los considerandos del pedido se expresa que “es función de los organismos municipales informar a este Honorable Concejo Deliberante y a la comunidad sobre el alcance, la planificación, la evaluación y los resultados de las acciones implementadas, así como las medidas preventivas y de educación sanitaria adoptadas”.

Y “que resulta necesario conocer con detalle y en forma documentada el plan de trabajo, la frecuencia, los insumos y la evaluación de eficacia de las fumigaciones, monitoreos y demás tareas realizadas, a fin de garantizar transparencia, mejorar la gestión pública y promover políticas integrales de salud y ambiente”, remarcaron.

Para culminar, cabe destacar que el pedido diseñado por la concejala Clara Bozzano recibió para su presentación el respaldo y acompañamiento del resto de los ediles que conforman el bloque de Fuerza Patria Junín, siendo ellos Maia Leiva, Gastón Bisio, Flavio Bojko, Fernando Burgos, Martín Palma, Francina Sierra y Laura Tejo.