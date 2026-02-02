Fin de semana al rojo vivo: Bomberos combatieron más de una docena de incendios y auxiliaron a un nene atrapado por una moneda

El personal del Cuartel de Bomberos de Junín tuvo una actividad incesante durante los últimos días, marcada principalmente por las altas temperaturas que favorecieron la propagación de incendios en pastizales y terrenos baldíos en diversos puntos de la ciudad.

Fuego en baldíos y rutas

Desde el jueves 29 de enero hasta la noche de este lunes, se registraron más de 12 intervenciones por incendios de pastos naturales y basura. Los focos de mayor magnitud se dieron en:

Barrio Villa del Parque: Un incendio en Aconcagua y Cabo Corrientes afectó un lote de 100 x 100 metros .

Zonas periféricas: Se registraron quemas de importancia en inmediaciones de las calles José Obrero y 9 de Julio (50x50 metros) y en Camino del Resero y José Hernández.

Rutas: Los efectivos debieron sofocar llamas en la base de un árbol en la Ruta 188 (altura Parque Ecológico) y en las copas de palmeras en la Ruta 65, donde la cercanía con cables de alta tensión obligó a la intervención de Defensa Civil y cuadrillas de EDEN.

Sustos eléctricos y en la UNNOBA

El servicio eléctrico también generó alertas. Los bomberos acudieron a la Av. Intendente de la Sota al 400 por un medidor incendiado y a la esquina de Alsina y Dr. Marrull por fuego en el tendido de baja tensión.

Asimismo, en la noche de este lunes, una dotación debió ingresar a las instalaciones de la UNNOBA (Alem y Pringles), donde se produjo un incendio de basura sobre una parrilla en el sector del patio, el cual fue rápidamente extinguido bajo la supervisión de las autoridades educativas.

Rescate inusual: "Atrapado" por una moneda

Más allá de las llamas, hubo dos pedidos de colaboración que destacaron en el parte oficial. El sábado al mediodía, los bomberos acudieron al Sanatorio Junín para asistir a un menor de 11 años que tenía una moneda de 2 pesos atrapada en su dedo anular izquierdo. Con gran precisión, los efectivos utilizaron un torno para cortar el metal y liberar al niño sin causarle heridas.

Horas más tarde, asistieron en un domicilio de calle Posadas a una mujer con movilidad reducida para realizar su traslado de la silla de ruedas a la cama, demostrando la versatilidad de tareas que afronta el cuerpo de bomberos día a día.