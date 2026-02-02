Pinamar: tras el caso Bastian, prohibieron todas las actividades motorizadas en “La Frontera”

El caso de Bastian marcó un antes y un después en Pinamar. A tres semanas del brutal accidente que dejó al nene gravemente herido, la Justicia bonaerense tomó una decisión contundente: ordenó frenar de inmediato todas las actividades recreativas motorizadas en la zona de médanos conocida como “La Frontera”, un sector históricamente asociado a picadas, maniobras temerarias y tragedias reiteradas.

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, que hizo lugar a un amparo presentado contra la Municipalidad de Pinamar. En su resolución, el juez suplente Félix Adrián Ferrán fue categórico al prohibir pruebas de destreza, competencias formales e informales, desafíos, carreras y cualquier tipo de conducción riesgosa con cuatriciclos, motos, UTV y vehículos 4×4, incluso en terrenos privados. Para la Justicia, el peligro es manifiesto, conocido y evitable.

El magistrado sostuvo que estas prácticas generan siniestros graves y muertes todos los años, muchas veces con niños como víctimas, y remarcó que la falta de control estatal no puede ser excusa frente a un riesgo que compromete derechos fundamentales como la vida y la integridad física. En ese sentido, responsabilizó al municipio por no haber regulado ni impedido actividades que se desarrollan en un espacio de uso masivo durante la temporada de verano.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que el Estado local garantice condiciones reales de seguridad, con controles efectivos, señalización, delimitación de zonas y medidas preventivas concretas. Mientras tanto, Bastian continúa internado y su estado sigue siendo delicado, aunque con señales alentadoras. Su caso expuso una práctica tolerada durante años y forzó una decisión judicial que busca evitar que la tragedia vuelva a repetirse.

La salud de Bastian

La mamá de Bastian, el nene que sufrió un grave accidente en Pinamar el 12 de enero,compartió un mensaje en sus redes sociales para contar cómo sigue la salud del menor.

Según explicó, este fin de semana los médicos empezaron a retirarle de manera progresiva el respirador, algo que interpretan como una señal alentadora dentro de un cuadro que sigue siendo delicado.

Específicamente el jueves estuvo sin asistencia respiratoria desde la mañana hasta la tarde. Por la noche, explicó en el posteo, los médicos decidieron volver a conectarlo para que pudiera descansar mejor.

“Sos increíble, Basti. Todos los días nos demostrás lo increíble y maravilloso que sos. Sigamos orando y pidiendo por él, por su cabecita y cada parte de su cuerpo”, escribió a través de una historia de Instagram.