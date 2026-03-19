El Municipio realizó entrega de cestos de basura domiciliarios

El Municipio de Junín concretó una nueva entrega de cestos de basura destinados a los vecinos del barrio La Celeste con el objetivo de optimizar la recolección domiciliaria y erradicar focos de basura dispersa. Esta iniciativa, enmarcada en el programa «Barrios Limpios», promueve la economía circular mediante el uso de materiales recuperados y la colaboración con la Unidad Penitenciaria N°13 para la fabricación de los elementos.

La actividad incluyó una instancia de trabajo compartido donde los adjudicatarios pintaron sus propios cestos bajo la supervisión técnica del área de Ambiente para garantizar la durabilidad de la madera. Al respecto, se destacó la importancia de respetar los cronogramas de recolección y el correcto embolsado de los desechos para consolidar una ciudad más saludable y ordenada para todos los habitantes de la zona.

Al respecto, Bárbara Schwindt, coordinadora de Ambiente, manifestó: “Estamos realizando la segunda entrega de cestos de basura para las veredas de los vecinos del barrio La Celeste, es el segundo grupo de vecinos que viene, pinta, lo retira y lo va a instalar, por lo que estamos supercontentos con la respuesta ya que es un barrio muy grande con diferentes situaciones”.

Asimismo, Schwindt profundizó que “con ‘Barrios Limpios’ tratamos de inculcar en la gente que entienda cuándo son los días de recolección y cómo se sacan los residuos para mantener una ciudad más limpia, los cestos son realizados con pallets que nos donan empresas y la Unidad Penitenciaria N°13 es quien los fabrica; por eso pedimos un poquito de compromiso del lado de los vecinos con la pintura asfáltica que les brindamos nosotros para que el cesto les dure mucho tiempo”.

Finalmente, la funcionaria destacó el rol de la institución barrial en el proceso: “Queremos agradecer a la Sociedad de Fomento por estar presentes junto a los vecinos, ya que ellos recolectan la información de quienes no tienen cesto, nos la trasladan y prestan el espacio, toda esa organización nos sirve un montón porque son el nexo entre el Municipio y los vecinos; sin ellos esto sería imposible y vamos a seguir trabajando en conjunto”.

Por su parte, Zulma Quintana, vicepresidenta de la Sociedad de Fomento del barrio La Celeste, valoró el impacto de la medida: “Está bárbaro porque la gente ya se empieza a concientizar un poquito de no tirar la basura y, al tener su tachito, no hay basura desparramada por todos lados, la ayuda de la Municipalidad está buena porque todos pueden llegar a tener un cesto; los vecinos siempre están pidiendo y se ponen muy contentos cuando hacemos las entregas”.

En el mismo sentido, Quintana se refirió a la excelente recepción de la propuesta por parte de la comunidad: “Vinieron casi todos los convocados; los vecinos siempre están pidiendo y se ponen muy contentos cuando hacemos las entregas lo más lindo es que después caminamos el barrio y los vemos colocados, vemos que la gente realmente los pintó y los instaló, y eso es algo que está muy bueno para la fisonomía de nuestras cuadras”.

Fuente: Gobierno de Junín.