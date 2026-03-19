Manejaba con 1,94 gramos de alcohol en sangre en la Ruta 5

Durante la madrugada de este miércoles, en un operativo de interceptación vehicular selectiva, personal del Destacamento de Policía Vial Bragado detectó un Chevrolet Onix gris circulando sin patente por la Ruta Nacional 5, según informó el secretario de Seguridad local, Gerardo Pechinenda.

Al notar la presencia policial, el conductor —un hombre mayor de edad oriundo de Alberti— ignoró las señales de detención, lo que derivó en un seguimiento controlado que concluyó en la intersección con el acceso Elizondo, donde finalmente fue interceptado.

Tras su identificación, los efectivos constataron signos evidentes de ebriedad, por lo que se solicitó la intervención del personal de Control Urbano para realizar el test de alcoholemia. El resultado fue positivo: 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Se labraron las actuaciones correspondientes y se adoptaron las medidas legales pertinentes.

f: La 5 Noticias

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